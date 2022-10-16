О нас

"Реал Мадрид" одержал победу в первом Эль-Класико сезона

"Реал Мадрид" одержал победу в первом Эль-Класико сезона В испанской Ла Лиге состоялось первое в сезоне Эль Класико между командами "Реал Мадрид" и "Барселона".
Футбол
16 октября 2022 г. 20:36
Реал Мадрид одержал победу в первом Эль-Класико сезона

В испанской Ла Лиге состоялось первое в сезоне Эль-Класико между командами "Реал Мадрид" и "Барселона".

Как сообщает Report, игра 9-го тура на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой хозяев — 3:1.

Счет в игре открыл "Реал". На 12-й минуте отличился Карим Бензема. Второй гол на 35-й минуте забил полузащитник "сливочных" Вальверде.

Во втором тайме "Барселона" сократила разрыв в счете. Ферран Торрес успешно замкнул передачу Левандовски на 83-й минуте.

На 1-й добавленной к основному времени игры минуте Родриго определил окончательный счет – 3:1. Бразильский нападающий "Реала" точно реализовал пенальти.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Real Madrid” mövsümün ilk El-Klasikosunda “Barselona”ya qalib gəlib

Самое читаемое

Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
Временный поверенный: Сотрудничество между ЕС и Азербайджаном укрепилось
10 октября 2022 г. 10:42
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
Программа временной защиты украинцев в Евросоюзе продлевается
10 октября 2022 г. 13:01
Представлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
ФотоПредставлена дорожная карта по индикатору подключения к коммунальным услугам
10 октября 2022 г. 16:03
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
Лига конференций: Пять команд могут пройти в 1/8 финала
13 октября 2022 г. 08:54
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
Политолог: В сомнительных посреднических услугах Парижа Баку не нуждается
13 октября 2022 г. 13:18
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
Путин: Турция оказалась самым надежным маршрутом для поставок газа в Европу
13 октября 2022 г. 14:43
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
Фазаил Агамалы: Макрон продался за деньги армян
14 октября 2022 г. 11:45
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
Казахстан и Туркменистан договорились нарастить объемы взаимной торговли до $1 млрд
15 октября 2022 г. 12:38
Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд
Иран и Россия заключили сделки в сфере нефтегаза на сумму более $40 млрд
9 октября 2022 г. 21:41
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
Здание миссии ЕС в Киеве подверглось обстрелу
10 октября 2022 г. 19:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi