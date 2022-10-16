"Реал Мадрид" одержал победу в первом Эль-Класико сезона

В испанской Ла Лиге состоялось первое в сезоне Эль Класико между командами "Реал Мадрид" и "Барселона".

В испанской Ла Лиге состоялось первое в сезоне Эль-Класико между командами "Реал Мадрид" и "Барселона".

Как сообщает Report , игра 9-го тура на стадионе "Сантьяго Бернабеу" завершилась победой хозяев — 3:1.

Счет в игре открыл "Реал". На 12-й минуте отличился Карим Бензема. Второй гол на 35-й минуте забил полузащитник "сливочных" Вальверде.

Во втором тайме "Барселона" сократила разрыв в счете. Ферран Торрес успешно замкнул передачу Левандовски на 83-й минуте.

На 1-й добавленной к основному времени игры минуте Родриго определил окончательный счет – 3:1. Бразильский нападающий "Реала" точно реализовал пенальти.