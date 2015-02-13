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    ​"Реал Мадрид" обнародовал условия возможной продажи Роналду

    Президент клуба был недоволен тем, что футболист пышно отпраздновал свой день рождения после крупного поражения

    Баку. 13 февраля. REPORT.AZ/ Испанский клуб "Реал Мадрид" согласится продать своего нападающего Криштиану Роналду, если к ним поступит солидное предложение. Как сообщает Report со ссылкой на El Confidencial, руководство "королевского клуба" выразило свое недовольство тем, что через несколько часов после разгромного поражения от "Атлетико" со счетом 0:4 футболист пышно отпраздновал свой день рождения.

    Президент клуба Флорентино Перес заявил, что рассмотрит предложения по португальцу. Он также не скрыл, что на этом они собираются заработать солидную сумму. Переход футболиста в 2009 году из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" испанцам обошёлся в 80 млн. евро. В настоящее время бывший клуб Роналду заинтересован в его трансфере.

    Действующий контракт "Реала" с Роналду рассчитан до лета 2018 года. С 2009 года, выступая в составе "Реала", Роналду завоевал звание чемпиона Испании, кубок Лиги чемпионов и дважды кубок Испании, а также суперкубок УЕФА и звание чемпиона мира среди клубных команд. Он трижды был обладателем "золотого мяча".

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