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"Реал Мадрид" нашел замену травмированному вратарю Куртуа

"Реал Мадрид" нашел замену травмированному вратарю Куртуа "Реал Мадрид" на один сезон арендует у "Челси" голкипера Кепу Арисабалагу.
Футбол
12 августа 2023 г. 22:31
Реал Мадрид нашел замену травмированному вратарю Куртуа

Испанский "Реал Мадрид" на один сезон арендует у английского "Челси" голкипера Кепу Арисабалагу.

Как передает Report, об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным источника, соглашение не предусматривает обязательства выкупа. Романо сообщил, что Кепа уже попрощался с партнерами по "Челси".

Арисабалага является игроком "Челси" с 2018 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 39 встречах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кепы оценивается в €18 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что мадридский "Реал" лишился своего основного вратаря Тибо Куртуа, который в преддверии сезона получил травму и выбыл до конца сезона. "Реал" в срочном порядке стал искать замену бельгийскому вратарю. В качестве основного голкипера королевского клуба в настоящее время выступает украинец Андрей Лунин.

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