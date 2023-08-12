"Реал Мадрид" нашел замену травмированному вратарю Куртуа

"Реал Мадрид" на один сезон арендует у "Челси" голкипера Кепу Арисабалагу.

Испанский "Реал Мадрид" на один сезон арендует у английского "Челси" голкипера Кепу Арисабалагу.

Как передает Report , об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (бывший Twitter).

По данным источника, соглашение не предусматривает обязательства выкупа. Романо сообщил, что Кепа уже попрощался с партнерами по "Челси".

Арисабалага является игроком "Челси" с 2018 года. В прошлом сезоне голкипер принял участие в 39 встречах. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость Кепы оценивается в €18 млн. Его контракт с лондонским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Напомним, что мадридский "Реал" лишился своего основного вратаря Тибо Куртуа, который в преддверии сезона получил травму и выбыл до конца сезона. "Реал" в срочном порядке стал искать замену бельгийскому вратарю. В качестве основного голкипера королевского клуба в настоящее время выступает украинец Андрей Лунин.