"Реал Мадрид" лишил известного футболиста места из-за лишнего веса

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Главный тренер мадридского "Реала" Сантьяго Солари перестал выпускать в стартовом составе защитника Марсело из-за лишнего веса,

Как сообщает Report со ссылкой на Onda Cero, сейчас 30-летний бразильский футболист весит на шесть килограммов больше своей нормы. Из-за этого Марсело не вышел на поле в матче 20-го тура чемпионата Испании с "Севильей" (2:0).

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марсело забил два мяча и отдал две результативные передачи в 11 встречах.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильского футболиста заинтересован туринский "Ювентус", в составе которого выступает бывший партнёр Марсело по "Реалу" Криштиану Роналду.