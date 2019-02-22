"Реал Мадрид" достиг договоренности о продлении контракта с Модричем

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Мадридский футбольный клуб "Реал" достиг договоренности о продлении контракта с обладателем "Золотого мяча" полузащитником Лукой Модричем.

Как сообщает Report со ссылкой на Marca, новое соглашение с 34-летним хорватским хавбеком будет рассчитано до 30 июня 2021 года.

В материале говорится, что в клубе, попавшем в отборочном цикле ЕВРО-2020 в одну группу с Азербайджаном, надеются, что Модрич завершит профессиональную карьеру в качестве игрока "Королевского клуба".

Отметим, что Модрич перешел в "Реал" в 2012 году из английского "Тоттенхэма". В составе испанской команды он провел 290 матчей, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, стал чемпионом и обладателем Кубка Испании. В прошлом году он был признан лучшим игроком чемпионата мира в России, а также получил "Золотой мяч".