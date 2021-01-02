Испанский клуб "Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты.
Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причиной этого стало снижение доходов из-за пандемии коронавируса.
Согласно договоренности, зарплата каждого игрока снижена на 10 процентов. Кроме того, представитель Мадрида не рассматривает возможность приобретения нового футболиста в зимний трансферный период.
После 16 туров Ла Лиги "Реал Мадрид" с 33 очками расположился на 2-й строчке.
"Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты"Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты Причиной этого стало снижение доходов из-за пандемии коронавируса.
Футбол
2 января 2021 г. 09:34
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Испанский клуб "Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты.
Версия на английском языке Real Madrid agree salary reduction with players
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