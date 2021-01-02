"Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты

Причиной этого стало снижение доходов из-за пандемии коронавируса.

Испанский клуб "Реал Мадрид" договорился с футболистами о сокращении зарплаты.



Как сообщает Report со ссылкой на Marca, причиной этого стало снижение доходов из-за пандемии коронавируса.



Согласно договоренности, зарплата каждого игрока снижена на 10 процентов. Кроме того, представитель Мадрида не рассматривает возможность приобретения нового футболиста в зимний трансферный период.



После 16 туров Ла Лиги "Реал Мадрид" с 33 очками расположился на 2-й строчке.