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"Реал" ищет замену главному тренеру Зидану

"Реал" ищет замену главному тренеру Зидану Вместо Зидана у руля Реала могут стать два наставника
Футбол
4 декабря 2020 г. 10:07
Реал ищет замену главному тренеру Зидану

Руководство "Реала" провело переговоры с экс-тренером "Тоттенхэм Хотспура" Маурисио Почеттино.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Sport.es.

По информации, представители "королевского клуба" связались с аргентинцем в связи с его готовностью возглавить клуб, если Зидан подаст в отставку.

Ранее сообщалось, что Зидан будет снят с поста главного тренера "Реала", если команда не сможет обыграть гладбахскую "Боруссию" в последнем матче Лиги чемпионов.

Также сообщается, что вместо Зидана у руля Реала могут стать два наставника: экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино и легендарный игрок мадридцев Рауль Гонсалес, который сейчас возглавляет резервную команду "Реала" – "Кастилью".

По итогам пяти матчей Лиги чемпионов "Реал" с 7-ю очками занимает третье место в турнирной таблице, в чемпионате Испании "королевский клуб" занимает 4 место с 17-ю очками.

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Версия на азербайджанском языке “Real” Zidanın yerinə baş məşqçi axtarır

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