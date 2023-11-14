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"Реал" интересуется сразу тремя игроками соперника "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА

"Реал" интересуется сразу тремя игроками соперника "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА В круг интересов мадридского "Реала" попали сразу три игрока леверкузенского "Байера".
Футбол
14 ноября 2023 г. 06:19
Реал интересуется сразу тремя игроками соперника Карабаха в Лиге Европы УЕФА

В круг интересов мадридского "Реала" попали сразу три игрока леверкузенского "Байера".

Как передает Report, об этом сообщает издание Football Transfers.

По сведениям его источника, мадридский клуб интересуется защитником Джереми Фримпонгом, полузащитником Флорианом Вирцем и нападающим Виктором Бонифасом.

В текущем сезоне Фримпонг провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. У Вирца 6 голов и 10 передач в 17 играх, на счету Бонифаса — 11+6 в 16 матчах сезона.

Напомним, что леверкузенский "Байер" является соперником агдамского "Карабаха" по группе Н в Лиге Европы УЕФА, 3-м туре "скакуны" минимально уступили немцам.

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Версия на азербайджанском языке “Real” “Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı rəqibinin üç futbolçusu ilə maraqlanır

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