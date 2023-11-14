"Реал" интересуется сразу тремя игроками соперника "Карабаха" в Лиге Европы УЕФА

В круг интересов мадридского "Реала" попали сразу три игрока леверкузенского "Байера".

В круг интересов мадридского "Реала" попали сразу три игрока леверкузенского "Байера".

Как передает Report , об этом сообщает издание Football Transfers.

По сведениям его источника, мадридский клуб интересуется защитником Джереми Фримпонгом, полузащитником Флорианом Вирцем и нападающим Виктором Бонифасом.

В текущем сезоне Фримпонг провел 16 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 7 результативных передач. У Вирца 6 голов и 10 передач в 17 играх, на счету Бонифаса — 11+6 в 16 матчах сезона.

Напомним, что леверкузенский "Байер" является соперником агдамского "Карабаха" по группе Н в Лиге Европы УЕФА, 3-м туре "скакуны" минимально уступили немцам.