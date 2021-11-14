"Реал" интересуется 20-летним нападающим "Флуминенсе"

Нападающий бразильского "Флуминенсе" Луис Энрике может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге.

Нападающий бразильского "Флуминенсе" Луис Энрике может продолжить свою карьеру в испанской Ла Лиге.

Как передает Report со ссылкой на AS, в услугах 20-летнего бразильского форварда заинтересован мадридский "Реал", который хочет заполучить футболиста предстоящей зимой. Первые шаги в Испании, Энрике будет делать во второй команде "сливочных".

Энрике является воспитанником "Флуминенсе". На его счету 76 поединков, в которых он забил семь мячей и отдал шесть ассистов. В текущей кампании Луис провел 28 встреч, в которых отметился четырьмя голами и отдал две результативные передачи.