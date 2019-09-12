​«Реал» и «Челси» достигли соглашения в переговорах по Канте

Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте продолжает входить в сферу интересов «Реала».

Как сообщает Defensa Central, минувшим летом «сливочные» и синие вели переговоры по трансферу 28-летнего хавбека. Однако после потери Эдена Азара лондонский клуб отказался обсуждать с «Реалом» возможною потерю ещё одного ключевого игрока. На «Сантьяго Бернабеу» сочли доводы «Челси» весомыми и свернули переговоры.

На такой шаг синие ответили готовностью заключить со «сливочными» сделку, по которой лондонский клуб обязуется уведомлять «Реал» обо всех предложениях, полученных по футболисту. В итоге данное соглашение и было подписано сторонами.

Действующий контракт Канте с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость полузащитника составляет € 100 млн