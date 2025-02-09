О нас

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу "Реал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
9 февраля 2025 г. 02:39
Реал и Атлетико сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

"Реал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе "Реала" гол забил Килиан Мбаппе (50-я минута). У "Атлетико" отличился Хулиан Альварес (35, с пенальти).

Команды провели 238-й очный матч в истории, в 63-й раз встреча завершилась вничью. На счету "Реала" 116 побед, "Атлетико" был сильнее 59 раз. "Реал" не проигрывает "Атлетико" на своем поле с 27 февраля 2016 года, тогда "Атлетико" одержал победу со счетом 1:0.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, команда набрала 50 очков. "Атлетико" идет вторым с 49 очками. В следующем туре "Реал" 15 февраля на выезде сыграет с "Осасуной", "Атлетико" в этот же день примет "Сельту".

В других матчах игрового дня "Сельта" дома со счетом 3:2 переиграла "Бетис", "Атлетик" одержал крупную домашнюю победу над "Жироной" (3:0), "Вильярреал" в гостях был сильнее "Лас-Пальмаса" (2:1).

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İspaniya La Liqası: “Real” və “Atletiko Madrid” heç-heçə edib

Самое читаемое

Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
Трамп заявил о значительном прогрессе по урегулированию в Украине
3 февраля 2025 г. 23:01
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
Эксперт: Причина крушения самолета AZAL - преступная халатность не закрывших небо служб
6 февраля 2025 г. 16:54
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества
Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности "Россотрудничества"
6 февраля 2025 г. 12:36
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
Число погибших в боях в Гоме достигло 900 человек
3 февраля 2025 г. 22:59
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане ожидается снег, дороги покроются льдом
7 февраля 2025 г. 12:50
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
Завтра в Азербайджане пойдет снег, дороги покроются льдом
6 февраля 2025 г. 12:49
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
Гособвинитель: В результате оккупации Ханкенди и его поселка Кяркиджахан были изгнаны 2 944 мирных жителя
7 февраля 2025 г. 22:24
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
Суд принял решение об аресте Шахназ Бейлергызы
6 февраля 2025 г. 15:08
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
МИД Азербайджана поздравил Новую Зеландию по случаю национального праздника
6 февраля 2025 г. 11:38
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
Арутюнян опроверг заявление Пашиняна о психологическом давлении на обвиняемых
6 февраля 2025 г. 21:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi