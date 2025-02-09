"Реал" и "Атлетико" сыграли вничью в чемпионате Испании по футболу

"Реал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

"Реал" дома со счетом 1:1 сыграл вничью с "Атлетико" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report , встреча прошла в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

В составе "Реала" гол забил Килиан Мбаппе (50-я минута). У "Атлетико" отличился Хулиан Альварес (35, с пенальти).

Команды провели 238-й очный матч в истории, в 63-й раз встреча завершилась вничью. На счету "Реала" 116 побед, "Атлетико" был сильнее 59 раз. "Реал" не проигрывает "Атлетико" на своем поле с 27 февраля 2016 года, тогда "Атлетико" одержал победу со счетом 1:0.

"Реал" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, команда набрала 50 очков. "Атлетико" идет вторым с 49 очками. В следующем туре "Реал" 15 февраля на выезде сыграет с "Осасуной", "Атлетико" в этот же день примет "Сельту".

В других матчах игрового дня "Сельта" дома со счетом 3:2 переиграла "Бетис", "Атлетик" одержал крупную домашнюю победу над "Жироной" (3:0), "Вильярреал" в гостях был сильнее "Лас-Пальмаса" (2:1).