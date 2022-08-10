"Реал" и "Айнтрахт" в среду встретятся в матче за Суперкубок УЕФА

Испанский "Реал" и германский "Антрахт" из Франкфурта-на-Майне в среду проведут матч за Суперкубок УЕФА.

Испанский "Реал" и германский "Антрахт" из Франкфурта-на-Майне в среду проведут матч за Суперкубок УЕФА.

Как передает Report, встреча пройдет на Олимпийском стадионе в Хельсинки и начнется в 23:00.

Мадридский "Реал" примет участие в матче за суперкубок как победитель Лиги чемпионов. В финальной игре турнира испанский клуб со счетом 1:0 победил английский "Ливерпуль". "Айнтрахт" сыграет в качестве победителя Лиги Европы. В решающем матче германский клуб победил шотландский "Рейнджерс". Дополнительное время встречи завершилось со счетом 1:1, в серии послематчевых пенальти "Айнтрахт" выиграл со счетом 5:4.

Встречу обслужит английский арбитр Майкл Оливер, помогать ему будут соотечественники Стюарт Берт и Саймон Беннетт, литовец Донатас Румшас назначен резервным судьей. За систему видеоассистента рефери отвечает поляк Томаш Квятковский, помогать ему будут соотечественник Бартош Франковский, а также португалец Тьягу Мартинш. На игре впервые на клубном уровне будет применена полуавтоматическая система определения офсайда, данная система будет применяться в матчах группового этапа Лиги чемпионов и чемпионата мира 2022 года в Катаре.