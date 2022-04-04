"Реал" хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ-2022

"Реал" намерен отдать нападающего Эдена Азара в аренду.

"Реал" намерен отдать нападающего Эдена Азара в аренду.

Как передает Report со ссылкой на As, по информации источника, таким решением в клубе хотят дать 31-летнему бельгийскому футболисту больше игровой практики. В мадридской команде считают, что это поможет Азару вернуться на прежний уровень, который был в "Челси".

В случае, если Азар успешно заиграет в аренде, "Реал" попытается его продать. Сам игрок тоже не против перехода в другой клуб, так как ему необходима практика перед чемпионатом мира-2022.

В конце марта полузащитник "Реала" перенес операцию на ноге и пропустит от двух до четырех недель.

Соглашение футболиста со "сливочными" действует до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 Азар провел за "Реал" 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.