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"Реал" хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ-2022

"Реал" хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ-2022 "Реал" намерен отдать нападающего Эдена Азара в аренду.
Футбол
4 апреля 2022 г. 23:29
Реал хочет отдать Азара в аренду перед ЧМ-2022

"Реал" намерен отдать нападающего Эдена Азара в аренду.

Как передает Report со ссылкой на As, по информации источника, таким решением в клубе хотят дать 31-летнему бельгийскому футболисту больше игровой практики. В мадридской команде считают, что это поможет Азару вернуться на прежний уровень, который был в "Челси".

В случае, если Азар успешно заиграет в аренде, "Реал" попытается его продать. Сам игрок тоже не против перехода в другой клуб, так как ему необходима практика перед чемпионатом мира-2022.

В конце марта полузащитник "Реала" перенес операцию на ноге и пропустит от двух до четырех недель.

Соглашение футболиста со "сливочными" действует до июня 2024 года. В сезоне-2021/22 Азар провел за "Реал" 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

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