"Реал" готовит последнее предложение "Тоттенхэму" по Кейну

Мадридский "Реал" готовит последнее предложение по трансферу форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Мадридский "Реал" готовит последнее предложение по трансферу форварда "Тоттенхэма" Гарри Кейна.

Как передает Report со ссылкой на AS, руководство "сливочных" хочет потратить на английского нападающего не более €100 млн. Если лондонский клуб не примет это предложение, то "Реал" откажется от идеи подписания Кейна.

8 июня издание AS сообщало, что "Реал" передумал покупать Гарри Кейна. Отмечалось, что испанский клуб не готов платить за переход Кейна €116 млн. Также английский 29-летний форвард не вписывается в концепцию "Реала" по омоложению состава.

В прошедшем сезоне Кейн провел 46 матчей, забив 28 мячей. Портал Transfermarkt оценивает английского форварда в €90 млн.