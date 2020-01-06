​“Реал” готов заплатить за Вернера € 80 млн

Форвард “РБ Лейпциг” Тимо Вернер может продолжить карьеру в мадридском “Реале”.

Как передает Report, об этом сообщает El Desmarque.

Согласно информации источника, следующим летом “сливочные” будут готовы предложить за 23-летнего нападающего “быков” € 80 млн. Достаточно высокая стоимость немца обусловлена тем, что только прошлым летом он подписал новый контракт со своим клубом.

В текущем сезоне Вернер принял участие в 25 матчах в составе “РБ Лейпциг”. На счету нападающего 23 результативных удара и 10 голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

“РБ Лейпциг”» завершил первый круг чемпионата Германии на 1-м месте, набрав в 17 матчах 37 очков.

“Реал” в испанской Примере занимает 2-е место, уступая “Барселоне” лишь за счёт худшей разницы забитых и пропущенных мячей.