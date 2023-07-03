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"Реал" готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн

"Реал" готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн Мадридский "Реал" может продать своего крайнего защитника Ферлана Менди.
Футбол
3 июля 2023 г. 05:44
Реал готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн

Мадридский "Реал" может продать своего крайнего защитника Ферлана Менди.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, испанский клуб готов продать игрока в Саудовскую Аравию за €25 млн. "Реал" не против ухода Менди, так как он потерял место в стартовом составе. Отмечается, что мадридский клуб не спешит продавать Ферлана, но открыт к предложениям. Пункт о выкупе игрока составляет €250 млн, но "сливочные" готовы отдать игрока за %10 от этой суммы.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Менди принял участие в 18 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Менди составляет €25 млн. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2025 года.

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Версия на азербайджанском языке "Real Madrid" Mendini Səudiyyə Ərəbistanına 25 milyon avroya satmağa hazırdır

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