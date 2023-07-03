"Реал" готов продать своего футболиста в Саудовскую Аравию за €25 млн

Мадридский "Реал" может продать своего крайнего защитника Ферлана Менди.

Мадридский "Реал" может продать своего крайнего защитника Ферлана Менди.

Как передает Report со ссылкой на Football Espana, испанский клуб готов продать игрока в Саудовскую Аравию за €25 млн. "Реал" не против ухода Менди, так как он потерял место в стартовом составе. Отмечается, что мадридский клуб не спешит продавать Ферлана, но открыт к предложениям. Пункт о выкупе игрока составляет €250 млн, но "сливочные" готовы отдать игрока за %10 от этой суммы.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Менди принял участие в 18 матчах, в которых отдал одну результативную передачу. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Менди составляет €25 млн. Его контракт с "Реалом" рассчитан до 2025 года.