"Реал" готов продать футболиста Бэйла за €130 млн

Испанский футбольный клуб "Реал" готов продать валлийского нападающего Гарета Бэйла летом за €130 млн. Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британское издание Daily Mail.

По информации источника, главный тренер испанского клуба Зинедин Зидан не рассчитывает на 29-летнего валлийца. Также недовольство футболистом выражают другие игроки команды. Руководство "Реала" позволит Бэйлу самостоятельно выбрать клуб в знак благодарности за годы, проведенные в клубе, и готов снизить цену на игрока.