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"Реал" готов продать бразильского футболиста

"Реал" готов продать бразильского футболиста Испанский клуб "Реал" готов продать своего футболиста Родриго.
Футбол
5 июля 2025 г. 09:40
Реал готов продать бразильского футболиста

Испанский клуб "Реал" готов продать своего футболиста Родриго.

Как сообщает Report, информацию распространило издание The Athletic.

24-летний вингер в последнее время потерял место в стартовом составе. После того, как Хаби Алонсо занял пост главного тренера, бразильский игрок провел на поле всего 23 минуты в трех матчах.

Мадридский клуб продаст футболиста, если получит выгодное предложение. Английский клуб "Арсенал" ведет переговоры с его агентами.

Отметим, что в прошлом сезоне Родриго запомнился 14 голами и 10 результативными передачами в 51 матче во всех турнирах.

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Версия на азербайджанском языке "Real" braziliyalı futbolçunu satmağa hazırdır

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