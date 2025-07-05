"Реал" готов продать бразильского футболиста

Испанский клуб "Реал" готов продать своего футболиста Родриго.

Испанский клуб "Реал" готов продать своего футболиста Родриго.

Как сообщает Report, информацию распространило издание The Athletic.

24-летний вингер в последнее время потерял место в стартовом составе. После того, как Хаби Алонсо занял пост главного тренера, бразильский игрок провел на поле всего 23 минуты в трех матчах.

Мадридский клуб продаст футболиста, если получит выгодное предложение. Английский клуб "Арсенал" ведет переговоры с его агентами.

Отметим, что в прошлом сезоне Родриго запомнился 14 голами и 10 результативными передачами в 51 матче во всех турнирах.