"Реал" готов отпустить Бэйла бесплатно

Валлийский полузащитник Гарет Бэйл покинет мадридский "Реал" летом 2020 года.

Как передает Report со ссылкой на Daily Mail, "сливочные" готовы отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что его контракт действителен до лета 2022 года.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан окончательно убедился в том, что не видит Бэйла в составе команды и просит клуб избавиться от игрока. Руководство мадридцев также не желает платить валлийцу, который редко выходит в основном составе, 17 млн евро в год и готово разорвать с ним контракт, даже если не удастся договориться о трансфере с другой командой. Кроме того, после выхода Великобритании из ЕС, Бэйл попадёт под лимит — в Ла Лиге разрешается включать в заявку не более трёх игроков не из Евросоюза.

В текущем розыгрыше чемпионата Испании, приостановленном из-за пандемии коронавируса, Бэйл провёл за "Королевский клуб" 14 матчей и забил 2 мяча.