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"Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно

"Реал" готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно Мадридский "Реал" может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.
Футбол
13 июня 2023 г. 07:49
Реал готов купить Мбаппе в летнее трансферное окно

Мадридский "Реал" может подписать нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе.

Как передает Report со ссылкой на Footmercato, испанский клуб собирается включиться в борьбу за Мбаппе после новости о том, что французский нападающий не будет продлевать контракт с ПСЖ.

Источник отмечает, что президент "сливочных" Флорентино Перес всегда был заинтересован в звездном молодом форварде. Изначально Мбаппе планировалось подписать в 2024 году, но на фоне желания Мбаппе не оставаться в ПСЖ трансфер может осуществиться уже этим летом. Отмечается, что Перес уже несколько недель общается с французом.

Ранее сообщалось, что ПСЖ выставил Мбаппе на продажу после отказа игрока продлевать контракт.

Напомним, что контракт его с ПСЖ истекает по окончании сезона-2023/24.

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