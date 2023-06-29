"Реал" готов дать Мбаппе крупный бонус, если он перейдет в клуб

"Реал" готов предложить форварду ПСЖ Килиану Мбаппе подписной бонус, если он перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента в 2024 году,

"Реал" готов предложить форварду ПСЖ Килиану Мбаппе подписной бонус, если он перейдет в мадридский клуб на правах свободного агента в 2024 году,

Как передает Report со ссылкой на The Athletic, маловероятно, что Мбаппе перейдет в "Реал" этим летом. Мадридский клуб готов дать французу бонус в размере € 130 млн, если он перейдет в команду бесплатно.

Отметим, что в борьбу за Мбаппе включился "Ливерпуль".

Также сообщалось, что Мбаппе не будет активировать опцию автоматического продления контракта с ПСЖ до 2025 года. Соглашение Мбаппе с клубом рассчитано до 2024 года. В прошлом сезоне француз принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в которых забил 41 гол и сделал десять результативных передач.