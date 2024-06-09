"Реал" договорился о покупке лучшего футболиста Германии

Мадридский клуб "Реал" достиг договоренности о приобретении лучшего игрока Германии Флориана Вирца.

Мадридский клуб "Реал" достиг договоренности о приобретении лучшего игрока Германии Флориана Вирца.

Как передает Report , об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, игрок сборной Германии пополнит состав "королевского клуба" летом следующего года. Сумма трансфера составит около 150 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний атакующий полузащитник "Байера" стал автором 18 голов и помог своей команде впервые в истории выиграть Бундеслигу. Также команда завоевала Кубок Германии. Его контракт с клубом рассчитан еще на три года.

Ранее "Реал" объявил о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на правах свободного агента.