О нас

"Реал" договорился о покупке лучшего футболиста Германии

"Реал" договорился о покупке лучшего футболиста Германии Мадридский клуб "Реал" достиг договоренности о приобретении лучшего игрока Германии Флориана Вирца.
Футбол
9 июня 2024 г. 16:29
Реал договорился о покупке лучшего футболиста Германии

Мадридский клуб "Реал" достиг договоренности о приобретении лучшего игрока Германии Флориана Вирца.

Как передает Report, об этом сообщает испанская газета Marca.

По данным издания, игрок сборной Германии пополнит состав "королевского клуба" летом следующего года. Сумма трансфера составит около 150 млн евро.

В нынешнем сезоне 21-летний атакующий полузащитник "Байера" стал автором 18 голов и помог своей команде впервые в истории выиграть Бундеслигу. Также команда завоевала Кубок Германии. Его контракт с клубом рассчитан еще на три года.

Ранее "Реал" объявил о переходе нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на правах свободного агента.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
Президент Ильхам Алиев: Бакинская энергетическая неделя охватывает все сегменты энергетической политики
4 июня 2024 г. 11:05
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi