​Мадридский "Реал" выбыл из розыгрыша Кубка Испании по футболу

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Реал" в мадридском дерби сыграл вничью с "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и завершил борьбу за трофей.

Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:2.

Этого результата хватило команде Диего Симеоне, чтобы выйти в четвертьфинал турнира, поскольку первый матч завершился победой "матрасников" — 2:0.

Оба мяча в составе "Атлетико" провел Фернандо Торрес, отличившийся впервые после возвращения в родной клуб. Первый мяч в этой игре испанец забил уже на первой минуте.

Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч.

"Реал" — "Атлетико" — 2:2

Голы: Рамос, 20; Роналду, 54 — Торрес, 1, 46.