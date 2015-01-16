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    ​Мадридский "Реал" выбыл из розыгрыша Кубка Испании по футболу

    Реал в мадридском дерби сыграл вничью с Атлетико в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ "Реал" в мадридском дерби сыграл вничью с "Атлетико" в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании по футболу и завершил борьбу за трофей.

    Как передает Report, встреча завершилась со счетом 2:2.

    Этого результата хватило команде Диего Симеоне, чтобы выйти в четвертьфинал турнира, поскольку первый матч завершился победой "матрасников" — 2:0.

    Оба мяча в составе "Атлетико" провел Фернандо Торрес, отличившийся впервые после возвращения в родной клуб. Первый мяч в этой игре испанец забил уже на первой минуте.

    Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Ответный матч.

    "Реал" — "Атлетико" — 2:2

    Голы: Рамос, 20; Роналду, 54 — Торрес, 1, 46.

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