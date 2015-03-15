​"Реал" арендует вратаря "Ривер Плейт"

Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вратарь "Ривер Плейт" Аугусто Баталья продолжит карьеру в "Реале".

Как передает Report, об этом сообщает Marca со ссылкой на президента аргентинского клуба.

Согласно информации, 18-летний голкипер перейдет в стан мадридцев ближайшим летом. Он будет арендован "Реалом" до конца следующего сезона с правом выкупа.

Предполагается, что игровую практику Баталья будет получать в резервной команде "Реала" – "Кастилье".