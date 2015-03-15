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    ​"Реал" арендует вратаря "Ривер Плейт"

    18-летний голкипер перейдет в стан мадридцев ближайшим летом

    Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ Вратарь "Ривер Плейт" Аугусто Баталья продолжит карьеру в "Реале".

    Как передает Report, об этом сообщает Marca со ссылкой на президента аргентинского клуба.

    Согласно информации, 18-летний голкипер перейдет в стан мадридцев ближайшим летом. Он будет арендован "Реалом" до конца следующего сезона с правом выкупа.

    Предполагается, что игровую практику Баталья будет получать в резервной команде "Реала" – "Кастилье".

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