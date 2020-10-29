Разрушен Олимпийский центр в Барде

Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим близких, и исцеления раненым

Олимпийский центр в Барде разрушен в результате ракетных ударов вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report, соответствующую информацию распространил Национальный олимпийский комитет.

"Мы решительно осуждаем жестокие и бесчеловечные действия против азербайджанской спортивной общественности, противоречащие олимпийским ценностям. Выражаем искренние соболезнования семьям, потерявшим близких, и исцеления раненым", - подчеркивается в сообщении.

Отметим, что 28 октября в результате нанесенных вооруженными силами Армении ракетных ударов по гражданским и торговым объектам в городе Барда запрещенными кассетными бомбами, погиб 21 человек, около 70 человек получили ранения.