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    ​Размер компенсации клубам за участие футболистов в Евро-2020 увеличился на 50 млн. евро

    Клубы получат 8% от доходов от телетрансляций и продаж билетов на игры

    Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ Президент Ассоциации европейских клубов Карл-Хайнц Румменигге подписал меморандум о доверии с президентом УЕФА Мишелем Платини. Как сообщает Report, согласно документу, европейские клубы получат компенсацию в размере как минимум 200 миллионов евро за участие их футболистов в Евро-2020. Это на 50 млн. вро больше компенсации за Евро-2016. Кроме того, клубы, чьи игроки будут участвовать в чемпионате, получат 8% от доходов от телетрансляций и продаж билетов на игры.

    Отметим, что четыре матча Евро-2020 состоятся в Баку.

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