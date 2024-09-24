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Рауль может возглавить "Шальке"

Рауль может возглавить "Шальке" Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Рауль может возглавить футбольный клуб "Шальке".
Футбол
24 сентября 2024 г. 23:04
Рауль может возглавить Шальке

Бывший капитан мадридского "Реала" и сборной Испании по футболу Рауль может возглавить футбольный клуб "Шальке".

Как передает Report, об этом сообщает Sport Bild.

"Шальке" в текущем сезоне выступает во второй Бундеслиге.

Рауль тренирует вторую команду мадридского "Реала". Однако, по информации источника, Рауль недоволен продажей нескольких молодых игроков в летнее межсезонье, поэтому не видит перспектив для себя в Мадриде.

Сообщается, что представители "Шальке" уже отправились на переговоры в Испанию в конце прошлой недели. Ранее немецкий клуб отправил в отставку Карела Гератса.

Отметим, что Рауль выступал за "Шальке" в качестве футболиста и в 2011 году выиграл в его составе Кубок и Суперкубок Германии.

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