Рауль Гонсалес может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Бывший форвард сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес может возглавить мадридскую команду после ухода Карло Анчелотти с поста наставника клуба.

Бывший форвард сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес может возглавить мадридскую команду после ухода Карло Анчелотти с поста наставника клуба.

Как передает Report , об этом сообщает AS.

По информации источника, возглавляющий в данный момент "Реал Кастилью" (резервная команда клуба, выступает в третьем по силе турнире - Сегунда Б - ред.) Рауль также вызывает интерес в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Бундеслиге. Руководство "Реала" также не исключает, что Анчелотти, чей контракт заканчивается в 2024 году, может покинуть клуб ради работы в сборной Бразилии.

Мадридский "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. Возглавляет таблицу чемпионата Испании "Барселона", которой удалось набрать 65 баллов.