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Рауль Гонсалес может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Реала"

Рауль Гонсалес может сменить Анчелотти на посту главного тренера "Реала" Бывший форвард сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес может возглавить мадридскую команду после ухода Карло Анчелотти с поста наставника клуба.
Футбол
14 марта 2023 г. 06:47
Рауль Гонсалес может сменить Анчелотти на посту главного тренера Реала

Бывший форвард сборной Испании и мадридского "Реала" Рауль Гонсалес может возглавить мадридскую команду после ухода Карло Анчелотти с поста наставника клуба.

Как передает Report, об этом сообщает AS.

По информации источника, возглавляющий в данный момент "Реал Кастилью" (резервная команда клуба, выступает в третьем по силе турнире - Сегунда Б - ред.) Рауль также вызывает интерес в Английской премьер-лиге (АПЛ) и Бундеслиге. Руководство "Реала" также не исключает, что Анчелотти, чей контракт заканчивается в 2024 году, может покинуть клуб ради работы в сборной Бразилии.

Мадридский "Реал" располагается на втором месте в турнирной таблице Ла Лиги, имея в активе 56 очков. Возглавляет таблицу чемпионата Испании "Барселона", которой удалось набрать 65 баллов.

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