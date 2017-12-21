Рауф Алиев: Два месяца назад я хотел бежать из Албании

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ О причинах своего ухода из "Кукеси" я дам подробную информацию после возвращения в Азербайджан.

Об этом Report заявил азербайджанский футболист Рауф Алиев, расставшийся с албанским клубом "Кукеси".

28-летний нападающий ответил на заявления главного тренера команды Младена Милинковича, о том, что не оправдал надежд: "Сначала после приезда в Албанию все было хорошо. Но после произошли такие события, что два месяца назад я хотел бежать из Албании. Создалась такая ситуация. Но бежать было невозможно. Потому что я мог бы остаться два месяца без футбола. Все это время я терпел. Я такие вещи увидел, что пережил шок. Со мной произошло многое. Уход не связан с финансовыми вопросами".

Согласно регламенту ФИФА по трансферам и статусу игроков, один футболист не может выступать в 3 клубах в одном сезоне. Алиев в сезоне 2017/2018 до "Кукеси" провёл официальный матч в составе клуба "Кешля". В таком случае у нападающего есть три варианта для зимнего трансферного периода: Оставаться в "Кукеси", вернуться в "Кешля", из которого ушел со скандалом, и направиться в страну, где чемпионат проводится по системе весна-осень.

Алиев на вопрос "Можете ли вы вернуться в "Кешля"? ответил так: "Невозможно оставаться в Албании. Ничего не могу сказать о своей дальнейшей карьере. Я и сам не знаю, как будет".

Отметим, что в августе этого года Рауф Алиев подписал годичный контракт с "Кукеси".