Расторгнут контракт с главным тренером испанского клуба

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 49-летним специалистом аннулирован.

О том, кто заменит специалиста, не сообщается.

Гаритано возглавил "Реал Сосьедад" в мае, подписав контракт до 30 июня 2021 года.

Отметим, что "Реал Сосьедад", проигравший четыре последних матча в чемпионате Испании, идет в турнирной таблице Ла Лиги 15-м с 19 очками.