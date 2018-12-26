Расторгнут контракт с главным тренером испанского клуба

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Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Испанский футбольный клуб "Реал Сосьедад" сообщил о расторжении контракта с главным тренером Асьером Гаритано.
Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, контракт с 49-летним специалистом аннулирован.
О том, кто заменит специалиста, не сообщается.
Гаритано возглавил "Реал Сосьедад" в мае, подписав контракт до 30 июня 2021 года.
Отметим, что "Реал Сосьедад", проигравший четыре последних матча в чемпионате Испании, идет в турнирной таблице Ла Лиги 15-м с 19 очками.
Təbriz QuliyevАвтор новости