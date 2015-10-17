​Расследование дела о коррупции в ФИФА может занять 5 лет

Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Расследование дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) может растянуться на пять лет.

Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.

"Всегда развитие расследования зависит от того, насколько стороны взаимодействуют с прокуратурой, - приводит слова Лаубера агентство Reuters. - В действительности, такие большие дела рассматриваются за пять лет, плохо, если это займет больше времени. Уровень сотрудничества с ФИФА по этому делу хороший, но мог бы стать еще лучше".