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    ​Расследование дела о коррупции в ФИФА может занять 5 лет

    Об этом заявил генеральный прокурор Швейцарии

    Баку. 17 октйабря. REPORT.AZ/ Расследование дела о коррупции в Международной федерации футбола (ФИФА) может растянуться на пять лет.

    Как передает Report, об этом заявил генеральный прокурор Швейцарии Михаэль Лаубер.

    "Всегда развитие расследования зависит от того, насколько стороны взаимодействуют с прокуратурой, - приводит слова Лаубера агентство Reuters. - В действительности, такие большие дела рассматриваются за пять лет, плохо, если это займет больше времени. Уровень сотрудничества с ФИФА по этому делу хороший, но мог бы стать еще лучше".

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