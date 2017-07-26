Распрощавшийся с "Нефтчи" игрок сборной Грузии подписал контракт с "СКА-Хабаровск"

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Распрощавшийся с "Нефтчи" игрок сборной Грузии Георгий Наваловский подписал контракт с клубом "СКА-Хабаровск". Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт представителя Хабаровска, с 31-летним защитником заключили соглашение как со свободным агентом.

Он наденет форму этой команды в третий раз за свою карьеру. Ранее он выступал в "СКА-Хабаровск" во второй половине сезона 2012-2013, целый сезон 2013-2014 и во второй половине сезона 2015-2016. В "Нефтчи" опытный игрок играл во второй половине сезона.

Отметим, что Георгий Наваловский провел 22 игры в составе сборной Грузии. "СКА-Хабаровск" вновь получила пропуск в Премьер- лигу России.