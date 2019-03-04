Ровнаг Абдуллаев: Распоряжение президента создает основу для организации финала Лиги Европы на высоком уровне

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Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ "Распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении финала Лиги Европы создает основу для организации игры на высоком уровне".

Как сообщает Report, об этом на очередной отчетной конференции АФФА сказал президент структуры Ровнаг Абдуллаев.

Руководитель национальной ассоциации рассказал о проделанных в 2018 году работах: "В прошлом году U-19 дошел до элит-раунда, "Карабах" выступил в групповом этапе Лиги Европы. Но, к сожалению, национальная команда не смогла выйти в плей-офф Лиги наций. Произошло изменение на посту главного тренера сборной".