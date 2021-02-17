О нас
Report Georgia
Аудио новости

Расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана

Расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана Стало известно расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана
Футбол
17 февраля 2021 г. 12:13
Расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана

Стало известно расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, два матча будут транслироваться по телеканалу CBC Sport, а два других матча будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

25 февраля (четверг)

15:00 "Габала" – "Сумгайыт"
Стадион города Габала, (в прямом эфире/Pfl.az)

16:00 "Зенит" – "Нефтчи"
Стадион спортивного комплекса Зиря, (в прямом эфире/CBC Sport)

17:30 "Сабах" – "Кешля"
"Банк Республика Арена", (в прямом эфире/Pfl.az)

18:30 "Карабах" – "Сабаил",
"Азерсун Арена" (в прямом эфире/CBC Sport)

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: XVII turun oyun cədvəli açıqlandı

Новости партнеров

Самое читаемое

Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
Ученый предупреждает: В Азербайджане может появиться третья волна вируса
15 февраля 2021 г. 12:55
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
Захарова: Беженцы из Азербайджана имеют право вернуться на свои земли
11 февраля 2021 г. 19:05
Глава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
ФотоГлава проекта: Профессии будущего требуют навыки алгоритмического мышления
11 февраля 2021 г. 13:42
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
Депутат: Многие армяне и сегодня разделяют идеи Гарегина Нжде
13 февраля 2021 г. 10:31
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
Со дня трагедии в Гарадаглы минуло 29 лет
17 февраля 2021 г. 00:00
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
Азербайджан и Россия возобновляют авиасообщение
15 февраля 2021 г. 01:08
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
AZAL, АЖД и Бакметрополитен переданы Азербайджанскому инвестхолдингу
12 февраля 2021 г. 13:34
Российский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
ВидеоРоссийский эксперт: Карабахскую войну выиграли не беспилотники, а люди
11 февраля 2021 г. 10:44
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Президент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева посетили Физули, Зангилан, Лачин и Джебраил
15 февраля 2021 г. 17:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi