Стало известно расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.
Как сообщает Report, два матча будут транслироваться по телеканалу CBC Sport, а два других матча будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.
25 февраля (четверг)
15:00 "Габала" – "Сумгайыт"
Стадион города Габала, (в прямом эфире/Pfl.az)
16:00 "Зенит" – "Нефтчи"
Стадион спортивного комплекса Зиря, (в прямом эфире/CBC Sport)
17:30 "Сабах" – "Кешля"
"Банк Республика Арена", (в прямом эфире/Pfl.az)
18:30 "Карабах" – "Сабаил",
"Азерсун Арена" (в прямом эфире/CBC Sport)