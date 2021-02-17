Расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана

Стало известно расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана

Стало известно расписание игр XVII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, два матча будут транслироваться по телеканалу CBC Sport, а два других матча будут транслироваться в прямом эфире на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги.

25 февраля (четверг)

15:00 "Габала" – "Сумгайыт"

Стадион города Габала, (в прямом эфире/Pfl.az)

16:00 "Зенит" – "Нефтчи"

Стадион спортивного комплекса Зиря, (в прямом эфире/CBC Sport)

17:30 "Сабах" – "Кешля"

"Банк Республика Арена", (в прямом эфире/Pfl.az)

18:30 "Карабах" – "Сабаил",

"Азерсун Арена" (в прямом эфире/CBC Sport)