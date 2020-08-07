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Раскрыто состояние распрощавшегося с Азербайджаном звездного футболиста

Раскрыто состояние распрощавшегося с Азербайджаном звездного футболиста Ганский полузащитник с состоянием в 32 млн долларов США обошел своего земляка Асамоа Гьяну
Футбол
7 августа 2020 г. 11:07
Раскрыто состояние распрощавшегося с Азербайджаном звездного футболиста

Произошли изменения в списке самых богатых футболистов Африки.

Как передает Report со ссылкой на издание Pulse.com.gh, Майкл Эссьен, распростившийся с "Сабаилом" в конце сезона 2019/2020, смог продвинуться на одну ступень.

Ганский полузащитник с состоянием в 32 млн долларов США обошел своего земляка Асамоа Гьяну и поднялся на 9 ступень.

На первых двух ступенях утвердились Самуэль ЭтоО и Дидье Дрогба.
Майкл Эссьен, который с марта 2019 года и до конца текущего сезона носил форму "Сабаила", большую часть своего состояния заработал, когда выступал в английском "Челси".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandan ayrılan ulduz futbolçunun sərvəti açıqlandı

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