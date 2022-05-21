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Футболиста "Зира" не пригласили в сборную Грузии

Футболиста "Зира" не пригласили в сборную Грузии Раскрыта причина, по которой футболиста "Зира" Давита Волкова не пригласили в сборную Грузии на матчи Лиги наций УЕФА.
Футбол
21 мая 2022 г. 10:39
Футболиста Зира не пригласили в сборную Грузии

Раскрыта причина, по которой футболиста "Зира" Давита Волкова не пригласили в сборную Грузии на матчи Лиги наций УЕФА.

Как сообщает Report со ссылкой на издание Lelo, причину на пресс-конференции раскрыл главный тренер команды Вилли Саньол.

45-летний специалист отметил, что Волков произвел большое впечатление в товарищеском матче с Узбекистаном: "На той встрече он даже забил гол. Но на встрече с Албанией были определенные проблемы с точки зрения уверенности в себе. Тем не менее, я уверен, что он обязательно поможет команде в будущем".

Сборная Грузии 2 июня примет команду Гибралтара. Команда 5 и 12 июня встретится с Болгарией, а 9 июня станет гостем Северной Македонии.

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