​Расим Рамалданов: Игра с "Карабах" соответствует нашей тактике - ИНТЕРВЬЮ

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Интервью футболиста азербайджанского клуба "Хазар-Лянкяран" Расима Рамалданова Report.

- Что Вы можете сказать об игре, которую проиграли "Карабаху"?

- "Карабах" является одной из сильных команд чемпионата. Играть против них сложно, но мы получаем от таких встреч удовольствие. Сегодня мы играли неплохо. Просто, скорее всего, нам где-то не повезло, и мы проиграли.

- В Лиге чемпионов "Карабах" сначала встретился с "İnter", а затем состоялась игра с "Габалой". Очередь была за вами. Были ли перед игрой мысли о том, что "Карабах" устал и победить команду будет не сложно?

- Нет, мы не думаем о таких вещах. На чемпионате победа дается не легко. Вполне возможно, что они были уставшими. Но мы сыграли на этой игре так же, как и на встречах с другими командами.

- В первой части 90-минутной игры "Хазар-Лянкяран" казался более сильным, чем во второй. В чем заключалась причина этого?

- В первой части мы сыграли лучше. Может быть, мы немного расслабились, когда опередили в счете команду-соперницу. Игра с "Карабах" соответствует нашей тактике. Обе команды отдают предпочтение передачам. С этой точки зрения игра была интересной.

- До зимнего перерыва остался один тур и "Хазар-Лянкяран" не смог получить место в "тройке". Как Вы расцениваете свою позицию в турнирной таблице?

- Постараемся в игре с AZAL одержать победу. Верю, что после перерыва все будет еще лучше.

- В своем интервью новый главный тренер сборной Роберт Просинечки сказал, что остался доволен игрой "Хазар-Лянкяран". Ваша команда демонстрирует хорошую игру, однако результатов нет...

- Мы играем хорошо, но одержать победу не можем.

- Каждый раз вы забиваете гол, но не можете выдержать 90 минут. В чем же причина? Неужели ваша линия обороны оставляет желать лучшего?

- Вы сами все видите. Я бы сказал, что это судьба.

- Долгое время вам не удавалось попасть в основной состав сборной...

- Это - мнение главного тренера. Вполне возможно, что это происходит потому, что я провожу в клубе мало игр. Если новый главный тренер пригласит меня, я приму предложение.