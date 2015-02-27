​Рашад Садыхов: "Роберт Просинечки отдает предпочтение атакующему футболу"

Анталья. 27 февраля. REPORT.AZ/ "Роберт Просинечки отдает предпочтение комбинационным скоростным атакам. Когда мяч находится у соперника, он предпочитает жесткую игру при компактной обороне". Об этом заявил Report защитник Национальной сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыхов.

Говоря об ожиданиях нового главного тренера Роберта Просинечки, капитан отметил, что за 3-4 тренировки невозможно получить желаемое: "Выполнение требований тренера на поле превзошло мои ожидания. Некоторые элементы мне очень понравились. Главный тренер отдает предпочтение атакующей игре. Однако если мы создадим компактную оборону в одном месте, никаких проблем не будет. Это является главным условием для большой команды. Мы должны одновременно и обороняться, и атаковать. Только тогда мы сможем чего-то добиться".

Отметим, что Национальная сборная Азербайджана по футболу вернулась в Баку после проведения учебно-тренировочных сборов в турецкой Анталье.