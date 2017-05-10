Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Капитан клуба "Карабах" и сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов завоевал свой первый титул в качестве главного тренера.

Как передает Report, 35-летний защитник преждевременно пережил радость чемпионства, будучи главным тренером команды "Карабаха" U-19.

На сегодняшнем матче XXXI тура Лиги U-19 представители Агдама встретились с "Габалой". Встреча на стадионе Шемахинского олимпийского комплекса завершилась победой команды Садыгова со счетом 3:1. Таким образом, "Карабах", количество очков которого достигло 84, опередил "Габалу" на 10 очков. С учетом того, что до конца остается 3 тура, "красно-черным" не удастся устранить эту разницу.

Отметим, что Рашад Садыгов возглавляет команду "Карабаха" U19 с текущего сезона.