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    Рашад Садыгов завоевал свой первый титул в качестве главного тренера

    Карабах стал победителем Лиги U-19
    © Report.az

    Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Капитан клуба "Карабах" и сборной Азербайджана по футболу Рашад Садыгов завоевал свой первый титул в качестве главного тренера.

    Как передает Report, 35-летний защитник преждевременно пережил радость чемпионства, будучи главным тренером команды "Карабаха" U-19.

    На сегодняшнем матче XXXI тура Лиги U-19 представители Агдама встретились с "Габалой". Встреча на стадионе Шемахинского олимпийского комплекса завершилась победой команды Садыгова со счетом 3:1. Таким образом, "Карабах", количество очков которого достигло 84, опередил "Габалу" на 10 очков. С учетом того, что до конца остается 3 тура, "красно-черным" не удастся устранить эту разницу.

    Отметим, что Рашад Садыгов возглавляет команду "Карабаха" U19 с текущего сезона.

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