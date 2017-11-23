Рашад Садыгов: Я сказал арбитру, если назначаешь пенальти, то хотя бы не давай красную карточку

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Капитан "Карабаха" Рашад Садыгов ответил на вопросы журналистов после домашнего матча его команды с английским "Челси" в рамках 5 тура группового раунда Лиги Чемпионов.

Как передает Report, получивший на 20-й минуте красную карточку и оставивший свою команду в меньшинстве капитан сначала дал оценку игре.

- Сложно что-нибудь сказать об игре. Матч можно поделить на две части: до красной карточки и после нее. Мы очень хорошо начали первый тайм, все было хорошо, игра была под контролем. Но в один миг все испортилось.

- Что вы сказали арбитру в том эпизоде?

- Сказал, что если назначаешь пенальти, то хотя бы не давай красную карточку.

- Согласны ли вы с красной карточкой?

- Я не могу уловить эпизод, к которому относят фол последней надежды. К каким ситуациям относятся внесенные в правила изменения? Говорят, если игрок выходит один на один с вратарем, то это красная. А каким еще бывает фол последней надежды? Мы оба двигаись по направлению к мячу. Возможно я держал и отпускал соперника. Раз уж главный арбитр назначает пенальти, то не тяжелое ли наказание еще красную карточку дать? Или эпизод с Гара Гараевым. Если назначаешь пенальти в таких эпизодах, то в каждом эпизоде нужно игру останавливать и назначать штрафной. Разве таким бывает пенальти? Мы не много говорим о судействе и сейчас не хочу говорить. Но не могу сдержать свои эмоции.

- Не считаете ли вы что "Карабах" несчастливая команда?

- В еврокубках арбитры занимают очень жесткую позицию по отношению к нам. Можно вспомнить 10-15 решающих эпизодов. Команда наша так и так играет вдесятером и уступает со счетом 0:2. Разве дают пенальти в такой ситуации? Я за последние 10-15 лет не видел такого пенальти. Оба игрока ведут борьбу стоя, а рефери показывает на точку. Я не знаю, как это комментировать.

- Что вы ожидаете от последней игры с "Ромой" в Италии?

- Это будет тяжелая выездная игра. Мы очень хотели сегодня добыть хороший результат, даже победить, обрадовать болельщиков. Очень расстроены. Ребята боролись до конца. Я боялся,что проиграем еще с большим счетом. Наша команда с еще большей серьезностью подготовится к игре с "Ромой" и сделает все от нее возможное.