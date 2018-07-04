Рашад Садыгов: Сейчас есть вещи важнее результата

© Report/ Firi Salim https://report.az/storage/news/f356525c84e95e2ad7e2893d27250a83/f2569808-79cd-45df-9838-9ab370afa424_292.jpg

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "На учебно-тренировочных сборах мы провели три проверочные игры. Победу пока не удалось завоевать. Мы всегда хотим победить, но есть вещи важнее этого, в том числе формирование команды".

Об этом Report сказал капитан находящегося в Австрии на сборах клуба "Карабах" Рашад Садыгов.

36-летний защитник отметил важность улучшения физической подготовки команды наряду с плодотворностью: "Сейчас есть вещи важнее результатов. На эти факторы нужно уделять больше внимания".

Садыгов напомнил, что агдамский представитель и в прошлом сезоне не смог показать хорошие результаты на товарищеских играх, зато хорошо сыграл в официальных матчах.

Капитан выразил обеспокоенность нехваткой времени на подготовку к игре против словенского клуба "Олимпия": "Мы готовимся 15-20 дней. Нас ждет такой серьезный соперник как "Олимпия". Меня беспокоит вот что. Чтобы прийти в идеальную форму нужно время. Команда вернулась с отдыха. Быть в идеальной форме за 15-20 дней сложно".