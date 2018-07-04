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    Рашад Садыгов: Сейчас есть вещи важнее результата

    Быть в идеальной форме за 15-20 дней сложно
    © Report/ Firi Salim

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ "На учебно-тренировочных сборах мы провели три проверочные игры. Победу пока не удалось завоевать. Мы всегда хотим победить, но есть вещи важнее этого, в том числе формирование команды".

    Об этом Report сказал капитан находящегося в Австрии на сборах клуба "Карабах" Рашад Садыгов.

    36-летний защитник отметил важность улучшения физической подготовки команды наряду с плодотворностью: "Сейчас есть вещи важнее результатов. На эти факторы нужно уделять больше внимания".

    Садыгов напомнил, что агдамский представитель и в прошлом сезоне не смог показать хорошие результаты на товарищеских играх, зато хорошо сыграл в официальных матчах.

    Капитан выразил обеспокоенность нехваткой времени на подготовку к игре против словенского клуба "Олимпия": "Мы готовимся 15-20 дней. Нас ждет такой серьезный соперник как "Олимпия". Меня беспокоит вот что. Чтобы прийти в идеальную форму нужно время. Команда вернулась с отдыха. Быть в идеальной форме за 15-20 дней сложно".

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