О нас

Рашад Садыгов: Сегодня было важно победить

Рашад Садыгов: Сегодня было важно победить "Первые туры всегда даются тяжело. Жаркая погода негативно сказывается на игроках. Особенно тяжело, когда едешь на чемпионат после матчей еврокубков. Соперник боролся очень хорошо. "Кяпаз" всегда отличался характером.
Футбол
5 августа 2022 г. 22:07
Рашад Садыгов: Сегодня было важно победить

"Первые туры всегда даются тяжело. Жаркая погода негативно сказывается на игроках. Особенно тяжело, когда едешь на чемпионат после матчей еврокубков. Соперник боролся очень хорошо. "Кяпаз" всегда отличался характером.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после победного матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против Кяпаза" со счетом 2:1 заявил главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов.

"Сегодня было важно победить. Будем готовиться более серьезно к предстоящим матчам", - подчеркнул 40-летний специалист.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov: "Bu gün qələbə qazanmaq vacib idi"

Самое важное

Военнослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
ФотоВоеннослужащий азербайджанской армии подорвался на мине в Кяльбаджаре
5 августа 2022 г. 20:56
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
Нападение на посольство Азербайджана в Великобритании осуждено на пятничной проповеди в Баку
5 августа 2022 г. 14:57
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
В Лачыне при выполнении боевой задачи погиб военнослужащий Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 14:34
В Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
ФотоВ Центре госуслуг в Зангилане начал функционировать ASAN xidmət
5 августа 2022 г. 13:20
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
Гаджи Шахин Гасанли: Каждый мусульманин обязан осудить нападение на посольство Азербайджана
5 августа 2022 г. 12:10
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
Инфекционист Минздрава: Эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем
5 августа 2022 г. 12:02
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
Подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии
5 августа 2022 г. 10:50
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
Путин обсудил обострение в Карабахе с членами Совбеза России
4 августа 2022 г. 16:09
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
В Кремле прокомментировали ситуацию в Карабахе 
4 августа 2022 г. 15:13
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана привлечены к учениям
4 августа 2022 г. 13:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi