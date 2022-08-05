Рашад Садыгов: Сегодня было важно победить

"Первые туры всегда даются тяжело. Жаркая погода негативно сказывается на игроках. Особенно тяжело, когда едешь на чемпионат после матчей еврокубков. Соперник боролся очень хорошо. "Кяпаз" всегда отличался характером.

"Первые туры всегда даются тяжело. Жаркая погода негативно сказывается на игроках. Особенно тяжело, когда едешь на чемпионат после матчей еврокубков. Соперник боролся очень хорошо. "Кяпаз" всегда отличался характером.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после победного матча первого тура Премьер-лиги Азербайджана против Кяпаза" со счетом 2:1 заявил главный тренер "Зиря" Рашад Садыгов.

"Сегодня было важно победить. Будем готовиться более серьезно к предстоящим матчам", - подчеркнул 40-летний специалист.