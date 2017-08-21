Рашад Садыгов провел 300-ю игру на чемпионате Азербайджана

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Второй тур азербайджанской Премьер-лиги по футболу стал знаменательным для капитана сборной страны и клуба "Карабах" Рашада Садыгова.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, 35-летний защитник отметил юбилей, выйдя на первую игру чемпионата нового сезона.

Игра на домашнем поле против "Интера", где команда одержала победу со счетом 1:0, стала для Садыгова 300-й. Проведший до текущего сезона 299 игр Садыгов 300-ю игру провел на родном для команды стадионе Azərsun Arena.

Дебютировавший в качестве игрока команды "Туран" в числе сильнейших чемпионата страны в сезоне 2000/2001 Садыгов провел в составе Товузского представителя 9 матчей. Не считая определенных перерывов в период легионерской жизни, он в 2001-2009 годах выступил в составе "Нефтчи" 125 раз, в составе "Карабаха" в 2009-2017 годах – 166 раз. На счету игрока задней линии 16 голов.

Отметим, что Рашад Садыгов занимает 17 место в списке игроков, проведших 300 и более матчей, за исключением матчей, приостановленных на середине или с ликвидированным результатом. До него 16 игроков перешли рубеж 300. Игроком, проведшим наибольшее количество матчей в чемпионате Азербайджана, является Махмуд Гурбанов.