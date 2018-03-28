Рашад Садыгов: Пропущенный на встрече с Ирландией гол не должен сломить наш дух

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ "Игра прошла напряженно, тяжело. Понятное дело, соперник старается выйти из группы. Они сделали все возможное, чтобы победить. Я поздравляю своих футболистов с тем, что они до конца старались, боролись, играли усердно и с верой".

Как сообщает Report, об этом официальному сайту АФФА заявил главный тренер сборной U-21 Рашад Садыгов после матча отборочного тура Чемпионата Европы, в котором его команда уступила со счетом 1:0 сборной Ирландии.

Молодой специалист выразил удовлетворение игрой команды и заявил, что пропущенный гол не должен сломить дух команды: "Как команда мы должны быть сильнее и больше в себя верить. Мы могли одержать победу. Мы еще в начале пути, от игры к игре, от тренировки к тренировке я вижу в игроках продвижение. Этот фактор радует меня".

Отметим, что сборная Азербайджана уступила Ирландии голом, пропущенным на 90+9 минуте.