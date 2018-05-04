Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Рашад Садыгов покинул пост главного тренера команды U-19 азербайджанского футбольного клуба "Карабах".

Как передает Report, это решение Садыгов, являющийся главным тренером сборной U-21 и капитаном "Карабаха", принял в связи с большим объемом работы.

Имя нового главного тренера команды "Карабаха" U-19 будет известно в ближайшие дни.

Напомним, что под руководством Садыгова команда U-19 агдамского клуба завоевала в прошлом сезоне чемпионство, а в нынешнем заняла второе место в Молодежной лиге АФФА.