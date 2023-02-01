Рашад Садыгов: По системе VAR много вопросов

Есть много вопросов к системе видеопомощи арбитрам VAR.

Есть много вопросов к системе видеопомощи арбитрам VAR.

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер клуба ”Зиря“ Рашад Садыгов на пресс-конференции после матча XX тура азербайджанской Премьер-лиги, в котором они уступили ”Нефтчи “со счетом 0:1.

41-летний специалист возразил по поводу эпизода, когда защитник Вилд Доналд Герье получил красную карточку на 75-й минуте: "По этому эпизоду у меня вопрос к судье. Если эпизод - желтая карточка, то судья не вызывается. В прошлом матче судья был вызван из-за потенциальной красной карточки, и показал желтую карточку. Это понятно. Однако в сегодняшнем матче эпизод был желтой карточкой. Почему судья был вызван к VAR? Моим главным возражением был наш первый эпизод, когда не было назначено пенальти в ворота соперника".