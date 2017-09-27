Рашад Садыгов: Не хочу жаловаться

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Я впервые выхожу перед вами в качестве главного тренера. Но меня еще полностью нельзя назвать тренером. Это приятные, необычные и непривычные чувства".

Как сообщает Report, об этом заявил главный тренер молодежной команды (U19) "Карабаха" Рашад Садыгов после матча с представителем Италии "Ромой" в рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Он связал поражение со счетом 0:3 с высоким уровнем мастерства противника: "Мы рано пропустили гол. Чувствовалось волнение ребят. Во второй части они проявили настойчивость, показали хороший футбол. Просто, мастерство и опыт противника сказали свое слово. В матче с "Челси" мы играли по другой системе. В Лондоне мы играли осторожнее. Здесь же мы постарались добиться результата. В первом матче мы выстроили игру на защите. Сейчас же хотели сыграть в атаке".

Садыгов рассказал также о причине 8 пропущенных голов в первых 2-х турах: "Не хочу жаловаться. Из состава прошлогодней команды остался только один человек. Мы сформировали новый коллектив. Из новых игроков можем использовать только восьмерых. У нас в коллективе 13-14 новых игроков. Я не могу использовать всех их. Есть порядок УЕФА, что должно быть 8 воспитанных своих игроков. Этой возрастной группы у нас не было в прошлом году. В этом плане мы испытываем некоторые затруднения. Делаем все возможное, чтобы команда хорошо вышла на матч. Наш противник 3 дня назад одержал победу на выезде над клубом "Ювентус". Мастерство говорит свое слово".

Отметим, что Рашад Садыгов также является капитаном основной команды "Карабаха" и национальной сборной Азербайджана.