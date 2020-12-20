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Рашад Садыгов назвал самую опасную команду чемпионата

Рашад Садыгов назвал самую опасную команду чемпионата Мы стали свидетелями очень интересного матча. Несмотря на трехнедельный перерыв в чемпионате, с темпом матча и напряженностью было все в порядке
Футбол
20 декабря 2020 г. 19:14
Рашад Садыгов назвал самую опасную команду чемпионата
Рашад Садыгов

"Мы стали свидетелями очень интересного матча. Несмотря на трехнедельный перерыв в чемпионате, с темпом матча и напряженностью было все в порядке".

Как передает Report, об этом главный тренер футбольного клуба "Зиря" Рашад Садыгов заявил на пресс-конференции после матча XII тура Азербайджанской премьер-лиги с "Сумгайытом" - 2:2.

38-летний специалист заявил, что обе команды выходили на поле за победой: "Но сложилось так, что мы пропустили голы, атакуя. Второй тайм наша команда провела лучше, владели большим преимуществом. Были близки к победе, но не смогли должным образом воспользоваться своими шансами. Несмотря на это, забили два эффектных гола со стандартных положений. Обе команды показали хороший футбол".

Садыгов назвал "Сумгайыт" самой опасной командой чемпионата: "В этом можно убедиться, посмотрев предыдущие матчи. Встречи с этой командой всегда выдаются тяжелыми. В первом круге нам также было трудно с ними. Там тоже сложилась аналогичная ситуация: мы сыграли хорошо, но соперник воспользовался выпавшими ему шансами. Если учитывать, что сегодня мы дважды уступали в счете, ничья для нас – неплохой результат. По крайней мере сохранили разницу очков с "Сумгайытом". Я узнал о поражении "Кешли", таким образом, 1 очко тоже имеет ценность".

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Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov: "Sumqayıt" çempionatın ən təhlükəli komandasıdır"

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