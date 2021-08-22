Рашад Садыгов: Мы ждали ошибки соперника

"Это была интересная игра. Особенно хорошо получилась вторая часть. Погодные условия повлияли на темп в первой половине".

"Это была интересная игра. Особенно хорошо получилась вторая часть. Погодные условия повлияли на темп в первой половине".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции после матча второго тура Премьер-лиги Азербайджана, в котором они дома уступили "Нефтчи" со счетом 1:2 заявил главный тренер футбольног клуба "Зира" Рашад Садыгов .

39-летний специалист сказал, что игра для его команды началась неплохо: "Мы ждали ошибки соперника. Тот факт, что мы пропустили такой гол в тот момент, когда сравняли счет, плохо отразился на команде. Но мы не оторвались от игры. Мы пропустили гол от контратаки. Тем не менее, мы боролись. Мы сократили разницу, но не хватило времени. Поздравляю "Нефтчи".