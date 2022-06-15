Рашад Садыгов: Матчи с «Маккаби» станут интересным опытом

Жребий выдал нам хорошего соперника.
«Маккаби» – знакомая футбольной общественности Азербайджана команда. В недавнем прошлом они играли в групповой стадии Лиги Европы против «Карабаха». Эта команда является одной из сильнейших, именитых в Израиле.
Для нас это будет интересный опыт. Будем готовиться изо всех сил. Сделаем все, что в наших силах, дабы добиться успеха и пройти в следующий раунд», - заявил Садыгов.
Отметим, что матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА пройдут с 21 по 28 июля.