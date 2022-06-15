О нас

Рашад Садыгов: Матчи с «Маккаби» станут интересным опытом

Рашад Садыгов: Матчи с «Маккаби» станут интересным опытом Жребий выдал нам хорошего соперника.
Футбол
15 июня 2022 г. 20:43
Рашад Садыгов: Матчи с «Маккаби» станут интересным опытом

Жребий выдал нам хорошего соперника.

Как передает Report, об этом заявил главный тренере азербайджанского «Зире» Рашад Садыгов, комментируя жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу, по итогам которой его команде предстоят встречи с израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

«Маккаби» – знакомая футбольной общественности Азербайджана команда. В недавнем прошлом они играли в групповой стадии Лиги Европы против «Карабаха». Эта команда является одной из сильнейших, именитых в Израиле.

Для нас это будет интересный опыт. Будем готовиться изо всех сил. Сделаем все, что в наших силах, дабы добиться успеха и пройти в следующий раунд», - заявил Садыгов.

Отметим, что матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА пройдут с 21 по 28 июля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rəşad Sadıqov: "Makkabi" ilə oyunlar maraqlı təcrübə olacaq"

Самое важное

Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06
14 июня в школах Азербайджана пройдет Последний звонок
14 июня в школах Азербайджана пройдет "Последний звонок"
9 июня 2022 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi