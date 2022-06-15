Рашад Садыгов: Матчи с «Маккаби» станут интересным опытом

Жребий выдал нам хорошего соперника.

Жребий выдал нам хорошего соперника.

Как передает Report, об этом заявил главный тренере азербайджанского «Зире» Рашад Садыгов, комментируя жеребьевку второго квалификационного раунда Лиги конференций по футболу, по итогам которой его команде предстоят встречи с израильским «Маккаби» (Тель-Авив).

«Маккаби» – знакомая футбольной общественности Азербайджана команда. В недавнем прошлом они играли в групповой стадии Лиги Европы против «Карабаха». Эта команда является одной из сильнейших, именитых в Израиле.

Для нас это будет интересный опыт. Будем готовиться изо всех сил. Сделаем все, что в наших силах, дабы добиться успеха и пройти в следующий раунд», - заявил Садыгов.

Отметим, что матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА пройдут с 21 по 28 июля.